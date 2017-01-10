Anne ve babalık becerileri geliştiriliyor

Gaziantep’te imzalanan protokol ile anne ve babalık becerilerinin geliştirilmesi için bayanlara kurs veriliyor.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile Şehitkamilli hanımlara, 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu eğitimi veriliyor. İşbirliği ile hayata geçirilen 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursları başladı. Özgürlük Sosyal Tesisi Aile Merkezinde kursa katılan hanımlara, çocuk gelişiminde ailenin rolü, çocukla iletişim, çocuklarda olumlu davranışı geliştirme, olumsuz davranışları azaltma, çocuk sağlığı ve beslenme, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı konuları hakkında eğitimler verildi. Bunun yanı sıra aile reisi olan babaya da mektup aracılığıyla uygulama dersleri gönderiliyor.

Program çerçevesinde yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne ve babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla, çocuğun ve ergen çağına gelmiş çocukların var olan potansiyelini kullanması amaçlanıyor.

Seminere katılan kursiyerlerden Hatice İnci, “Almış olduğumuz aile eğitimlerinden çok memnunuz. Almış olduğumuz eğitimlerle daha çok bilinçleniyoruz, biz bilinçlendikçe, çocuklarımızı daha iyi yetiştiriyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğu hataları, almış olduğumuz eğitimlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Eşimde bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Eşlerimize de buradan verilen mektupları götürüyoruz. Onlarda bizimle birlikte bilinçleniyorlar, çocuklarına nasıl davranılması konusunda bilgileniyorlar. Bizlere bu desteği sunan Başkanımıza, eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde aile düzenimiz değişti. Çocuklarımızdaki değişim ve gelişimler değişti” ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte aldıkları eğitimlerden memnun kaldıklarını dile getiren Fatih İnci ise, “Bende eşimin buradaki almış olduğu eğitimleri tekrarlayarak ve gönderilen mektupları okuyarak eğitim alıyorum. Önceki durumum ile şimdiki durumum arasında çok fark olduğunu anladım. Gerçekten buradaki eğitimlerin artısı var eksisi yoktur. Bunun yanında aldığımız mektuplarda nasıl bir eğitim aldığını da anlayabiliyorum. Ev içerisinde anne - baba olarak çocuklarımıza karşı nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini öğrendik. Herkes anne baba olabilir fakat bilinçli anne baba olmak var, bilinçsiz anne baba olmak var. Böyle bir eğitimden dolayı ben öncelikle Başkanımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür kursların da her zaman yapılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu

ANNELERDEN YOĞUN İLGİ

Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü Aile Eğitimi Öğretmeni Emine Abide Başardal, “Eğitimimiz 4 kurdan oluşmakta. 0-3 yaş aile eğitimi, 3-6 yaş aile eğitimi, 7-11 yaş ergen eğitimi ve 12-18 yaş ergen eğitimi şeklinde. Sosyal tesislerimizde iş birliği içerisinde bu eğitimlerimizi annelerimize vermekteyiz. Burada annelerimize çocuklarıyla daha bilinçli nasıl eğitim verebilirler hakkında eğitimler verilmekte. Bunun yanında annelerimize ücretsiz kitap hediye ediyoruz. Evlerinde eşleriyle beraber okuyabilmeleri için ev mektuplarımız var. Böylece evde anne ve baba karşılıklı çocuk eğitimi hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Bunun dışında yine ergen çağındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimiz var. Burada yine annelerimiz ergen yaşındaki çocuklarına nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi vermekteyiz. Annelerimize daha bilinçli çocuk yetiştirmesi, geleceklerimizin onların olduğunu daha sağlam temeller üzerinde yetiştirmeleri için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler sunuyoruz. Annelerimiz gerçekten çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bütün annelerimizi bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

15 Aile Merkezinde 14 hafta boyunca sürecek olan kurs sonunda, kursiyerlere sertifikaları verilecek