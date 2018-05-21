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21 Mayıs 2018 01:24

Anne ve babasını bıçaklayark öldürdü

Gaziantep’te sahur vakti cinnet getiren bir kişi, anne ve babasini bıçaklayarak öldürdü.

Anne ve babasını bıçaklayark öldürdü

21 Mayıs 2018 01:24

Anne ve babanın cenazesi, şüphe üzerine bugün iftardan sonra bulundu.


İddiaya göre, İstanbul’da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep’in İslahiye ilçesi Sulunağara mahallesine gelen M.U (27) sahur vakti tartıstığı babası Ali Uçar’ın(61) bogazıni keserek öldürdü. Daha sonra mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar’ı da bıcak darbeleriyle öldürdü. Babasinin cesedi camdan gozukmemesi için halıya saran M.U. iftar vaktine kadar cenazlerle birlikte evde kaldı. İftar için yemek getiren komsuların sorduklari ailesinin cok güzel yerde olduğunu soylen M.U., komsularınin suphesi uzerine ifar yemeğinin ardından babasınin aracına binerek kaçtı. Amcasi olan ve mahalle muhtari Ramazan Uçar, jandarma ile birlikte eve girdi. Otuma odasinda kardeşi Ali Uçar ve mutfakta yengesi Nezihe Uçar’ın cansiz bedenini buldu.


Jandarma ve savcilik incelemesinin ardindan karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.U., ise babasına ait 31 KEK 35 plakali araç ile 1 Nolu Mülteci kampı yanindaki uygulama nokasında yakalanarak gözaltina alındı.




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