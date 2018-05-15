Anneler Günü’nde ölen oğlunun organlarını bağışladı

Anneler Günü’nde ölen oğlunun acısını yüreğine gömerek organlarını bağışlayan anne, 3 hastaya umut oldu

Osmaniye’de yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Emir Efe Kırağı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kırağı, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Özel Gaziantep Anka Hastanesine sevk edildi. Özel Gaziantep Anka Hastanesinde tüm doktorlar Emir Efe’yi yaşatmak için büyük uğraş verdi. 8 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Emir Efe, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

"Anneler Günü’nde en zor karar"

Anneler Günü’nde beyin ölümü gerçekleşen oğlunun acısını yüreğine gömen 28 yaşındaki anne Tuğçe Kırağı ile 33 yaşındaki baba Mehmet Kırağı, zor ama başkaları için umut olacak bir karar verdi. Ailenin, ölen oğullarının organlarını bağışlamak istediklerini belirtmesi üzerine hastane yönetimi, doktor ve hastanenin sağlık ekipleri adeta saniyelerle yarışarak, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber oldu.

Başlatılan nakil işlemlerinin ardından Emir Efe Kırağı’nın organları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Emir Efe Kırağı’nın iki böbreği, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir Gaziantep Üniversitesinde tedavi gören iki çocuk hastaya, karaciğeri ise yetişkin bir hastaya nakledildi.

"Başka anneler üzülmesin istedim"

Acılı anne Tuğçe Kırağı, "Anneler Günü’nde oğlumu kaybettim. Yaşadığım acının tarifi yok. Ancak başka anneler ağlamasın istedim. Bağışladığım organları ikisi çocuk olmak üzere 3 kişiye can olmuş. Benim oğlum öldü ama oğlumun başka bedenlerde yaşayacağını bilmek en büyük tesellim” dedi.

Çocuklarının beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi ve doktorları ile yaptıkları görüşme sonrasında organlarını bağışlama kararı aldıklarını dile getiren baba Mehmet Kırağı, "Biz üzüldük, başka anne ve babalar üzülmesin istedik ve organ bağışında bulunduk. Oğlumun organları toprakta kaybolup gideceğine başka canlarda hayat bulacak. Oğlumun organlarının nakledildiği hastalarla tanışmak istiyoruz, bu nedenle onları ziyaret edeceğiz. Bu acımızı hafifletecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de binlerce hasta organ bekliyor

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram acılı aileye başsağlığı dileyerek, göstermiş oldukları erdemli davranış ve büyük fedakarlık için teşekkür etti. Bağışlanan organların Gaziantep Üniversitesinde 2’si çocuk olmak üzere 3 hastaya verildiğini söyleyen Dr. Bayram, “Ülkemizde sağlık alanında geldiğimiz nokta çok iyi. Organ nakli konusunda da önemli gelişmeler kat ettik. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak organ nakli konusunda farkındalığı ve organ bağışını artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye genelinde binlerce kişi organ bağışı bekliyor. Bir gün herkes organ nakline ihtiyaç duyabilir. Bu konuda daha duyarlı olunması gerek" diye konuştu