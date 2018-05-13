Anneleri ölen 7 yavru köpek koruma altına alındı

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi’nde metruk bir yerde doğum yapan köpek, yolun karşısına geçmek isterken plakası ve sürücü bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Anne köpeğin 3 gündür yavruların yanına gelmediği fark eden bir petrol istasyonu çalışanları, olayı İslahiye’deki hayvanseverlere bildirdi. Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği temsilcisi, 7 yavru köpeği alarak Gziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderdi. Yavrular, uzun süre aç ve susuz kaldıklarının tespit edilmesi üzerine barınakta bulunan 3 anne köpek tarafından emzirildi. Karınlarını doyuran yavru köpeklerin daha sonra bakımları yapıldı.

Petrol istasyonu görevlisi Ömer S., "Bu yavruların anneleri devamlı buraya yemek yemeye gelirdi. Yaklaşık 3 gündür gelmiyordu, yaptığım araştırmada anne köpeğin bir arabanın çarpması sonucu telef olduğunu öğrendim. 3 gündür yoğurt, süt ve sıvı yemekler vererek beslemeye çalıştık. Şimdi hayvanseverlerin yardımı ile Gaziantep’e göndereceğiz ve orada sütanne besleyecek" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Bozkurt, 7 yavru köpeğin açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlatarak, "Barınağa getirilen 7 yavru köpeğe buradaki 3 ayrı anne köpeğimiz annelik yapıyor. Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz. Bu gibi hayvanları gören vatandaşlarımızdan Alo 153’ü aramalarını istiyoruz. Burada gerekli tedavi ve aşılarını yapıyoruz" diye konuştu.