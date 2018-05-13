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13 Mayıs 2018 11:23

Anneleri ölen 7 yavru köpek koruma altına alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde anneleri ölen 7 yavru köpek koruma altına alındı.

Anneleri ölen 7 yavru köpek koruma altına alındı

13 Mayıs 2018 11:23


İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi’nde metruk bir yerde doğum yapan köpek, yolun karşısına geçmek isterken plakası ve sürücü bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Anne köpeğin 3 gündür yavruların yanına gelmediği fark eden bir petrol istasyonu çalışanları, olayı İslahiye’deki hayvanseverlere bildirdi. Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği temsilcisi, 7 yavru köpeği alarak Gziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderdi. Yavrular, uzun süre aç ve susuz kaldıklarının tespit edilmesi üzerine barınakta bulunan 3 anne köpek tarafından emzirildi. Karınlarını doyuran yavru köpeklerin daha sonra bakımları yapıldı.


Petrol istasyonu görevlisi Ömer S., "Bu yavruların anneleri devamlı buraya yemek yemeye gelirdi. Yaklaşık 3 gündür gelmiyordu, yaptığım araştırmada anne köpeğin bir arabanın çarpması sonucu telef olduğunu öğrendim. 3 gündür yoğurt, süt ve sıvı yemekler vererek beslemeye çalıştık. Şimdi hayvanseverlerin yardımı ile Gaziantep’e göndereceğiz ve orada sütanne besleyecek" dedi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Bozkurt, 7 yavru köpeğin açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlatarak, "Barınağa getirilen 7 yavru köpeğe buradaki 3 ayrı anne köpeğimiz annelik yapıyor. Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz. Bu gibi hayvanları gören vatandaşlarımızdan Alo 153’ü aramalarını istiyoruz. Burada gerekli tedavi ve aşılarını yapıyoruz" diye konuştu.




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