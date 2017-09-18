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18 Eylül 2017 18:57

Annesini kaçıranları polise yakalattı

Gaziantep’te Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete, kendisini darp ederek kaçıran şahısların elinden kızı sayesinde kurtuldu.

Annesini kaçıranları polise yakalattı

18 Eylül 2017 18:57

Çete’nin kızı, annesini kaçıran şahısların kullandığı araç plakasını alınca saldırganlar da yakalandı.


Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda bir danışmanlık şirketi bulunan Sevilay Kale Çete, iddiaya göre eşi Uğur Çete ve kızı Duygu Çete yanında olduğu esnada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Çete’den haber alınamazken, eşi ve kızı olayda yaralanmıştı. Yaralı haline rağmen saldırganların annesini bindirdiği aracın plakasını alan Duygu Çete, polise plakayı ve aracın marka, model ve renk bilgilerini verdi. Polis ekipleri hemen aracın MOBESE kamera görüntülerini araştırdı. Aracı bulan ekipler, sahibini de belirleyerek şahısların peşine düştü. Polis, yaptığı incelemede kısa sürede Sevilay Kale Çete’nin oğlu Kılıç Kale’nin iş ortağı olduğu ileri sürülen A.K. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı.


Öte yandan, zanlıların darp edip, iş yerini dağıttıkları Sevilay Kale Çete’yi ticari taksi ile hastaneye gönderdikleri öğrenildi. Şahısların sorgularının sürdüğü öğrenilirken, henüz olayın nedeni belirlenemedi.




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