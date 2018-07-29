Antep fıstığı hırsızlarına foto kapanlı önlem

Hareket sensörü ve gece görüş özelliğine sahip foto kapanlar, antepfıstığı bahçelerinin yoğun olduğu bölgelerde kamufle edilerek, Jandarma ekiplerine anlık görüntü imkanı sağlayacak.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Antep fıstığı üretimi yapan çiftçilerin hasat döneminde hırsızlık olaylarından dolayı mağduriyet yaşamaması ve olası hırsızlık olaylarının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet foto kapan bağışında bulundu.

Fıstık üretiminin yüksek olduğu bölgelerde kullanılacak olan foto kapanlar, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal’a teslim edildi.

GTB Başkanı Akıncı, teslim töreninde yaptığı konuşmada, foto kapanların hırsızlık girişimlerinin önlenmesi ve faillerinin tespiti noktasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olacağını söyledi.

Antep fıstığı üreticileri ve sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine foto kapan alımına karar verdiklerini aktaran Akıncı, “Hasat mevsiminin başladığı şu günlerde Jandarma ekiplerimiz kırsal bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı gerekli tüm tedbirlerini almış durumda. Bizde alınan bu tedbirlere destek sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet foto kapan alımı gerçekleştirdik. Pilot nokta olarak belirlenen bölgelere yerleştirilecek olan foto kapanların sayısını ileriki dönemlerde duyulacak ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz" dedi.

Amaçlarının Antep fıstığı üreticilerinin bin bir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini hasat mevsiminde korumalarına yardımcı olmak olduğunu kaydeden Akıncı, " Antep fıstığı bölgemizde on binlerce çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelmekte. Çok büyük emek ve bakım isteyen özel bir ürün. Bu nedenle günümüzde alınan tedbirlere ek olarak güvenlik teknolojilerinden maksimum derecede faydalanılmasını elzem olarak görüyoruz. Kolluk kuvvetlerimize görevlerinde destek sağlayacağını düşündüğümüz kızıl ötesi sinyallerden yararlanan, gece karanlıkta dahi nesne ve canlı hareketlerini rahatlıkla algılayarak ilgili birimlere görüntü ve alarm veren foto kapanlar arazide art niyetli kişilere hareket sınırlaması getirecek" diye konuştu.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal ise GTB Başkanı Akıncı ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Teslim töreninde, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Darı ve Meclis Üyesi Ahmet Ulu’da hazır bulundular.