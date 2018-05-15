Antep fıstığının fiyatı arttı, satış azaldı

Fıstık satıcıları ve vatandaşlar, baklava sektörünü de olumsuz etkileyen fıstıktaki fiyat artışının sebebini ’karaborsacı’ dedikleri aracılara bağladı.

Gaziantep’te son bir yılda 4 kez zamlanan fıstık, geçen yıla göre yüzde 100’e ulaşan zamlı fiyatlarla satılıyor. Üst üste gelen zamlardan baklava sektörü de olumsuz etkilenirken, fahiş fiyatlar vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Hem satıcılar hem de vatandaşlar, artan fıstık fiyatlarından yakınıyor.

Karagöz Caddesi’nde fıstık satan Mehmet Deniz, “Son zamanlarda fıstık fiyatlarının artmasından dolayı hem alıcı olan vatandaşlarımız mağdur hem de biz esnaflar mağdur olma vaziyetindeyiz. Fıstık fiyatları alıcıyı çok etkiliyor" dedi. Geçen sene 30-35 TL’ye sattığı kuru kavrulmuş fıstığı bu yıl 65 ile 70 TL fiyatları arasında sattığını hatırlatan Deniz, “Yani fiyatlar iki katına çıkmış vaziyettedir. Bundan ötürü de satışlarımız yarı yarıya düşmüş durumda. Fiyatlar yüksek olunca müşteri bir kilo yerine yarım kilo fıstık almayı tercih etmek zorunda bırakılıyor” şeklinde konuştu.

"Zammın sebebi karaborsacı"

Fiyatlardaki anormal artışın karaborsacılardan kaynaklandığını söyleyen Mehmet Deniz, "Bu durum fıstık üreticisinden ziyade aradaki, bizim ’karaborsacı’ diye nitelediğimiz bazı şahsiyetlerden kaynaklanıyor. Çok büyük yanlış yapıyorlar. Fıstığı üreticiden alıp, deposunda stokluyorlar. Akabinde de istediği fiyatta istediği zamanda ürününü satıyor. Buradan başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına akabinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin’e bu konuyla ilgili bütün yetkililere seslenip bu işe dur demelerini talep ediyorum. Karaborsacıların elinden bu fıstığı alıp esnafa baklava üreticisine faydalı hale getirmesini bekliyoruz. Başta baklavacı üreticileri olmak üzere fıstık satıcıları olarak çok sıkıntıdayız. Ayrıca Maliyeye sesleniyorum. Fıstık haline gidip vergisi olmayan, defteri olmayan ve kaydı olmayıp da bu işi yapan bir sürü esnaf var. Bu işe dur demelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş da mağdur

Fiyatların cep yaktığını belirten Bekir Tiryaki, “Şu anda fıstık fiyatlarının 65 TL olması çok yüksek bir fiyat. Vatandaşın alım gücünü kıyasladığımız zaman sıkıntılı bir durum olur. Fiyatların bir daha makul bir seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Perakende ve toptancıların bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Fıstığın fiyatını baklavanın fiyatıyla kıyasladığımız zaman hakikaten çok yüksek bir fiyat” diye konuştu.

Gaziantep’e şehir dışından gezmeye geldiğini belirten Faruk Uygun Akıl ise “Fiyat çok yüksek olduğu için alım gücümüz düşüyor. Gaziantep’e geldik, eşe dosta, fıstık götürmek istiyoruz. Bu fiyatlar nedeniyle elimiz boş dönmek istemiyoruz. Bu da alım gücümüze yansıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar Ramazan ayında hem çerez olarak hem de baklavada kullanılan fıstığın fiyatının dengelenmesi için yetkililerden yardım istedi.