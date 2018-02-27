Antep harbinin bilinmeyenleri anlatıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler” programında ‘Antep Harbinin Bilinmeyenleri ve Konuşulmayanları’ konulu etkinliğin ikincisi düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Şehir Tarihi Araştırmacısı Asım Mıhçıoğlu, resim ve belgelerle Antep harbinde yaşananları anlatmaya devam etti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar yaptığı programda konuşan Mıhçıoğlu, yüzlerce resim ve belge ile Antep harbinde yaşananların gerçek yüzünü katılımcılarla paylaştı. O döneme ait tüm detayları slayt gösterisi eşliğinde gösteren Asım Mıhçıoğlu, program bitiminde izleyenlerden gelen soruları yanıtladı. Program yoğun ilgi gördü.

"Halkımızı uyanık tutmak zorundayız"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Antep harbinin özellikle gençlere anlatılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 100 yıl önce ülke toprakları üzerine yapılan planların bugün de farklı şekilde yapılmaya çalışıldığını dile getiren Prof. Dr. Yakar, "Şehitkamil Belediyesinin düzenlemiş olduğu ‘Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler’ programının üçüncüsünü yapmış olduk. İlk programda Şehitkamil’i anlatmıştık. İkinci sohbet programında ‘Antep harbinin bilinmeyenleri’ diye tabir ettiğimiz ve Fransızların gelişine kadarki süreçten bahsetmiştik. Şimdi üçüncü programda da Fransızların ve İngilizlerin gelişiyle beraber Antep’te yaşanan olaylar, Fransızların, İngilizlerin, Ermenilerin durumları fotoğraf destekli bilgiler ve belgelerle anlatılmaya çalışıldı. Antep savunması tekmili birden bir savunma hareketidir. Yüz yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen o kadar çok önemlidir ki halen ülkenin gündeminde yer işgal ediyor. Biz de burada Antep savunmasını günümüz ve bir sonraki nesle aktarmak, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, kurtulduğunu Antep ve Türkiye bazında ortaya koymak adına bu sohbetlere devam ediyoruz. Antep savunmasının özellikle gençler tarafından bilinmesi, okunması gerekiyor ki yaşadığımız coğrafya aynen İbn-i Haldun’un da bahsettiği gibi ‘coğrafya kaderdir’ diyor ya, biz zor bir kaderden geçiyoruz. Atalarımızdan almış olduğumuz bu kadim ve mukaddes toprakları bir sonraki nesle bırakmak adına çok çalışmalıyız, çok bilmeliyiz. 100 yıl önce de İngilizler, Fransızlar Ermenilere silah vermişlerdi, yüz yıl sonra da Amerikalılar sınırımız ötesindeki terör örgütlerine silah vererek aynı oyunu oynatmaya çalışıyorlar. Değişen bir şey söz konusu değil. O yüzden gençlerimizi ve halkımızı uyanık tutmak zorundayız ki tarihi bildiğimizde geleceğe daha iyi gözle bakalım ve bu ülkenin kıymetini iyi bilmiş olalım. Bu yüzden buradaki sohbetlerin, bilgilendirmelerin halkın bilinçlenmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program bitiminde Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ile Asım Mıhçıoğlu’na çiçek verdi.