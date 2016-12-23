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23 Aralık 2016 15:10

Antep savunmasının kahraman şehitleri anısına pilav dağıtıldı

Antep savunmasının kahraman şehitleri anısına pilav dağıtıldı

23 Aralık 2016 15:10

Gaziantep’te 95 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda Antep savunmasında şehit olanlar anısına Cuma namazı sonrasında 5 bin kişilik pilav dağıtıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunu kutlama etkinlikleri kapsamında Antep savunmasında şehit düşenler anısına Ulucami avlusunda 5 bin kişilik pilav dağıtıldı. Cuma namazından sonra gerçekleştirilen pilav dağıtım programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Döken de katıldı.
Deniz Döken, "Gaziantep’in kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle Cuma namazından sonra halkımızla beraber olalım istedik. Bu esnada pilav dağıtıyoruz. Yarın farklı etkinliğimiz var. Pazar günü de hem kadın şehitler anıtını açacağız hem törenimizi yapıp, akşam Gaziantep Üniversitesi’nde kutlama programımızı yapacağız. Tüm Gaziantep halkını bu etkinliklerimize bekliyoruz. Kurtuluş gününü bir gün kutlamak yerine bir kaç güne yayalım istedik. Bu nedenle kutlamalara Cuma gününden başladık. Mevliti Şerif okundu. Şimdi de pilavımızı dağıtıyoruz. Herkese mübarek olsun" dedi.
Öte yandan, Antep savunmasından günümüze kadar tüm şehitler için duaların edildiği Cuma Namazı öncesinde İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için mevlit de okundu.



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