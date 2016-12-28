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28 Aralık 2016 11:37

Antepfıstığında KDV sorunu çözüldü

Antepfıstığında KDV sorunu çözüldü

28 Aralık 2016 11:37

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, tuzlu antepfıstığında ürünün kuruyemiş vasfını kaybetmemesi ve niteliğinde bir değişime uğramaması halinde uygulanacak olan KDV oranının yüzde 1 olduğunu ifade etti.
Kuruyemiş ürünlerinin toptan satışında uygulanacak KDV oranları konusunda sektörde yaşanan bir takım tereddütler ve üyelerinden gelen talepleri üzerine harekete geçen Gaziantep Ticaret Borsası, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde başlattığı girişimlerden olumlu sonuç aldı.
Maliye Bakanlığı’nın kuruyemiş üreticilerinin antepfıstığında uygulanacak olan KDV oranları ile ilgili beklediği açıklamayı yaptığını kaydeden GTB Başkanı Tiryakioğlu, kuruyemişlik antepfıstığında KDV oranlarının ürününün tabi tutulduğu işlemlere göre değiştiğini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamayla ilgili bilgi veren Tiryakioğlu, “ Antepfıstığı kuruyemiş olma kavurma ve zarının soyulması işleminde olduğu gibi tuzlanmasında da niteliksel bir değişime uğramaması halinde ithal ve toptan tesliminde yüzde 1, perakende tesliminde ise yüzde 8 oranında KDV’ye tabii tutulacak. Bunların paketlenerek satılması da uygulanması gereken KDV oranını etkilemeyecek. Ancak antepfıstığının çikolata, şeker, soya ve benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde ise KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak” diye konuştu.



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