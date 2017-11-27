AR-GE teknolojileri proje pazarının yedincisi düzenlendi

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje pazarında arttırılmış sanal gerçeklik, simulasyon, sağlık sektöründe 3D yazıcı ve tarayıcı uygulamaları, teknolojik cihazlar ve ekipmanlar, tanı sistemleri, hasta güvenliği, mobilite, giyilebilir teknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka ve robot teknolojiler, robotik cerrahi gibi konularda fikirler ortaya atıldı.Bunların yanında bakım teknolojileri, myoelektrik protezler, mikroişlemcili alt ve üst protez komponentleri incelenirken engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artıracak ürünler ve asistif teknolojiler, teknolojik evde bakım, entegre dijital sağlık uygulamaları, implante edilebilir teknolojiler, sağlık bilişim uygulamaları, sağlıkta bilgi güvenlik sistemleri, sağlık alanında görüntü işleme teknikleri, sağlıkta inovatif teknolojiler, sağlıkta nesnelerin interneti gibi konularda da proje fikirleri sunuldu.

160’dan fazla proje fikri yarıştı

Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın bilim kurulu başkanlığında HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi katkılarıyla düzenlenen etkinlik ELSA Ortopedi, Bilim Ortopedi,Ottobock Ortopedi ve rehabilitasyon firmaları tarafından da desteklendi.160’dan fazla proje fikriyle katılımın gerçekleştiği proje pazarında ilk 5’e giren proje sahipleri ödüllerine kavuştu. Dereceye girenlere ödülleri Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Haluk Kalyoncu tarafından verildi.