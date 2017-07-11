Araban 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen ‘Demokrasi Şehitleri’ için ilçe merkezindeki Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde mevlit okutuldu. Öğle namazına müteakip okutulan Mevlid-i Şerif öncesi ise Araban ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinde ülkenin değişik bölgelerinde asker ve polis olarak vatani görevlerini yerine getirdikleri sırada şehit düşen Arabanlı şehitler için dualar edildi. Araban İlçe Müftü Vekili İlçe Vaizi Muhammed Abdullah Çalışkan ve cami imam-hatipleri tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camii’ndeki Mevlid-i Şerif programına dönüldü. Programına, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, Araban İlçe Müftü Vekili ilçe vaizi Muhammed Abdullah Çalışkan, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki camilerin imam-hatipleri, daire amirleri, ilçedeki STK temsilcileri ile Arabanlı şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Şerif’in okutulmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi. Duygusal anların yaşandığı programda konuklara gül suyu ile güllü lokum ikramı yapıldı.