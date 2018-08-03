Araban Başpınar Cemevi törenle açıldı

Başpınar Cemevi açılışı dolayısıyla düzenlenen törende açılış konuşması yapan Başpınar mahallesi Alevi Dedesi Mehmet Ali Tutal, "Ehlibeyt Şehitlerimizden, Anadolu Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kur’an-ı Kerim ve Ehlibeyt en büyük değerimizdir. Cemevimize maddi ve manevi katkıda bulunan başta halkımıza, çevre köylerimize, Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı Av. Yılmaz Demirdeler ve Yönetim Kuruluna, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve siz değerli canlara maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız Cemevlerimizde ibadet etmek. Halkın bireysel ve toplumsal sorunlarına eğilerek, Barışı ve kardeşliği sağlamaktır’’dedi.

Törende, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri İsmet Kurt, Alevi Federasyonu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Kazım Kılıç, Gaziantep Alevi Kültür Derneği Başkanı Bektaş Kaya, Adıyaman Alevi Dedesi Garip Bozkurt, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Narlı mahallesi Elif Ana’nın oğlu Mehmet Ocak da yaptıkları konuşmalarda, alevi ve alevilikten bahsederek cemevlerine de camiler gibi devlet desteği verilmesini istediler.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz da yaptıkları konuşmada, Başpınar Cemevinin yapılışında emeği geçenlere teşekkür etti, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Adıyaman Dedesi Garip Bozkurt’un bağlama eşliğinde okuduğu birbirinden güzel mersireler eşliğinde yapılan cem’den sonra gece geç saatlere kadar devam eden program son buldu.