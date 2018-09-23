Araban Belediyespor:2 - Kilis Belediyespor:1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2018-2019 sezonu 2.
Grup ilk hafta karşılaşmasında kendi sahasında Kilis Belediyespor'u konuk eden Araban Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Araban Belediyespor, sezonun ilk maçını Araban İlçe Stadı'nda Kilis Belediyespor ile oynadı. mücadeleyi Araban Belediyespor 2-1 kazandı.
İlk yarının ilk dakikalarında Kilis Belediyespor oyuncusu Bulut'un golü ile 1-0 geriye düşen Araban Belediyespor, ikinci yarı Eyüp'ün penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Gaziantep ekibi, Metehan'ın attığı golle üstünlüğü ele geçirerek ilk hafta karşılaşmasında 3 puanın sahibi oldu.