Araban İlçesi Eski Belediye Başkanı Şerif Peri’nin eşi vefat etti

Araban ilçesi Belediyesinin 1963-1973 yılları arasında 10 yıl belediye başkanlığını yapan merhum Şerif Peri’nin eşi, CHP Gaziantep eski Milletvekili adayı ve Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Onursal Başkanı Ali Peri’nin vefat eden annesi 87 yaşındaki Cüney Peri’nin Araban Merkez camiinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Peri ailesini acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Daire Amirleri, Gaziantep il merkezi, çevredeki il, ilçeler ile Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Peri ailesinin taziyesi ilçe merkezi Yeşilova mahallesindeki Araban Belediyesi Sosyal Tesisinde yapılacak.