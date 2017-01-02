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02 Ocak 2017 15:17

Araban İlçesi Karadağ Geçidinde yoğun sis

Araban İlçesi Karadağ Geçidinde yoğun sis

02 Ocak 2017 15:17

Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.
Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Gaziantep-Araban ilçesi arasında seyahat eden araçlar, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen Karadağ geçidinde güçlükle ilerleyebiliyor.
Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken ilçeye bağlı yüksek bölgelerdeki bazı kırsal mahallelerde de etkili oluyor.



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