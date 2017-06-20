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20 Haziran 2017 11:48

Araban ilçesinde, 2017 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi

Güneydoğunun tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği Araban Ovasında, 2017 yılı hububat hasadı yapan biçerdöver kiralama fiyatlarında anlaşma sağlandı.

Araban ilçesinde, 2017 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi

20 Haziran 2017 11:48


Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Arabanlı çiftçiler ve biçerdöver sahipleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binası toplantı salonunda bir araya gelerek, 2017 yılı biçerdöver kiralama fiyatlarını belirlediklerini bildirdi.


Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, “Araban Ziraat Odası Başkanlı hizmet binası toplantı salonunda çiftçi ve biçerdöver sahipleriyle yaptığımız uzlaşma görüşmelerimizde varılan anlaşma sonucunda alınan karara göre, Araban Ovasında 1 dönüm sulu buğday ve arpa hasadı için 17,25 TL, 1 dönüm susuz buğday ve arpa hasadı için 12,25 TL , 1 dönüm nohut hasadı için biçerdöver fiyatlarının da 13,25 TL oldu” dedi.


Fiyat konusunda sağlanan anlaşmadan memnuniyetini belirten Doğan, 2017 yılı hasat döneminde Araban Ovasında yaklaşık 140 bin dönüm buğday, 40 bin dönüm arpa ile 27 bin dönüm nohut olmak üzere toplam 2 yüz 7 bin dönüm hububat hasadını yapan biçerdöverler için belirlenen fiyatların hem biçerdöver sahiplerini hem de çiftçileri memnun ettiğini bildirdi.




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