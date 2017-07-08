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08 Temmuz 2017 12:59

Araban Karpuzu tezgahlardaki yerini aldı

Gaziantep’in verimli Araban Ovasında tecrübeli üreticiler tarafından organik olarak yetiştirilen Türkiye genelinde ‘’Araban Baklavası’’ olarak bilinen karpuzu tezgahındaki yerini aldı.

Araban Karpuzu tezgahlardaki yerini aldı

08 Temmuz 2017 12:59


Araban Karpuzunun yetişmesiyle birlikte başka bölgede yetişen karpuz tüketiminin artık yapılmadığını söyleyen Market işletmecisi Mustafa Yıldız, Araban Karpuzu’nun 2017 yılı ilk hasadının tezgahlarını süslemeye başladığını söyledi.


Her yıl bu günlerde satışına başlanan karpuza olan ilginin arttığını belirten Yıldız, "Günlük olarak 3-4 defa tezgahını doldurup boşaltıyoruz. Araban karpuzuna yoğun ilgi var. Araban karpuzu yetişene kadar tezgahımda satışını yaptığım Adana ve başka bölgelerde gelen karpuzları satmakta zorlanıyordum. Ancak tadı ile meşhur Araban karpuzumuzun yetiştiği ilk günde tezgahımı Araban karpuzuyla doldurdum. Her yıl bu mevsimde yetişen Araban Karpuzu ile günlük olarak her gün 3-4 defa tezgahımı doldurup boşaltıyorum. Araban karpuzu yok satıyor. Araban Karpuz’unu alan müşterilerim de ağız tadıyla karpuz yemenin mutluluğunu yaşıyorlar’’ diye konuştu.


2017 yılının ilk karpuz hasadına başlanan meşhur Araban Karpuzunun bir kilogramı tezgahlarda 60 kuruştan satışına başlandı.




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