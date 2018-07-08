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08 Temmuz 2018 11:02

Araban Karpuzuna yoğun talep

Araban Ovası’nda her yıl Temmuz ayının başlarında olgunlaşan ve Türkiye genelinde tadı ve lezzetiyle ‘’Araban Baklavası’’ olarak ün yapmış Araban karpuzu yoğun talep görüyor.

Araban Karpuzuna yoğun talep

08 Temmuz 2018 11:02


Araban Ovası’ndaki Araban karpuzu yetiştirilen bölgeleri gezen Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Araban ilçesine bağlı Aşağı Karavaiz kırsal mahallesindeki karpuz üreticisi Ahmet Kısa’ya ait Su Deresi Mevkiindeki 28 dönümlük karpuz tarlasında üretici ile sohbet etti.


Karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Doğan, ’’Araban Ovası’nda bilinçli üreticiler tarafından bölgedeki tarlalarda sondaj kuyularında yerin yüzlerce metre altından elektrik gücü ile çıkartılan temiz ve soğuk su ile sulanarak doğal ve organik olarak yetiştirilen Araban karpuzu lezzeti ve tadıyla Türkiye genelinde ‘’Araban Baklavası’’ olarak biliniyor” dedi.


Ünü yurt dışına kadar yayılan Araban Karpuzunun tarlada dalında satışlarına başlandığını belirten Doğan, bu yıl Araban Ovası’nda sınırlı olarak ekimi gerçekleştirilen 3 bin dönüm civarında Araban karpuzunun alımı için ülkenin değişik bölgelerinden ilçeye gelen tüccarların acele etmelerinin gerektiğini söyledi.




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