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04 Ocak 2017 09:41

Araban Kaymakam Vekili Soysal görevine başladı

Araban Kaymakam Vekili Soysal görevine başladı

04 Ocak 2017 09:41

Araban ilçesine atanan Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.
Araban İlçe Kaymakamı Cuma Emeç’in Malatya Arguvan İlçe Kaymakamlığına atanmasıyla boşalan Araban İlçe Kaymakamlığı görevine Kaymakam Vekilli olarak atanan Muhammed Üsame Soysal, görevine başladı.
Araban İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal kimdir?
Muhammed Üsame Soysal, 1988 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 2010 yılında tamamladı.
Memuriyet hayatına 2012 yılında Maliye Bakanlığında Uzman Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra bir süreliğine yine aynı bakanlıkta müfettiş yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılında Hatay Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisab etti. Valilik stajını Hatay ilinde, Refiklik stajını ise Osmaniye’nin Kadirli ve İzmir’in Bayındır ilçelerinde tamamladı. Ovacık Kaymakam Vekilliği ve Hassa Kaymakam Vekilliği görevinden sonra atandığı Araban İlçe Kaymakam Vekilliği görevine başladı.



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