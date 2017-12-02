Araban Kaymakamından ihtiyaç sahibi ailelere yardım

İlçe merkezi ve kırsalında sürdürülen çalışmalarda dul, yetim, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Bağlı, ihtiyaçlarını yerinde görüp ailelerin sorunlarına cevap bulmaya çalışıyor.

Araban ilçe Kaymakam Emin Bağlı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behçet, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç ve daire amirleriyle birlikte sık sık ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını dinliyor. Ailelerin ihtiyacına göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce çeşitli yardımlar yapıldı. Kaymakam Bağlı, "10 ay önce ilçe kaymakamlığı görevime başladığım günden beri sürdürdüğüm ev ziyaretlerim sırasında, ihtiyaç sahibi ailelerimizin en çok ev sıkıntısı yaşadıklarını gördük. Vakfımız tarafından hazırlanan 6 bin 800 civarında ailemizin muhtaçlık dosyası bulunuyor. Göreve başladığım ilk günden bu güne kadar aradan geçen 10 aylık süre içerisinde evsiz ve evlerinin fiziki yapısında çürümeler olduğu için sağlıksız ortamda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 19 yeni ev yapılmasını ve 500 aileye de barınma yardımı sağladık. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak, gıda, kıyafet, nakdi para ve öğrenciler için de kırtasiye ile okul kıyafetleri yardımlarımızı da imkanlarımız dahilinde aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Hükumetimizin vakfımıza gönderdiği periyodik pay ile yardıma muhtaç ailelerimize devletimizin yardım elini uzatarak onlara sahip çıkıp sorun ve ihtiyaçlarının temini noktasında yardımlarımızı aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Ziyaret edilen aileler ise,’’ Kaymakamımız Sayın Emin Bağlı ailemizi ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi dinledi. Devletimizin yardım ellerini uzattı. Kaymakamımız ilçemize atanmadan önceki uzun yıllar önce yaşadığımız maddi sıkıntılarımızı dahi bugün kendisi çözüyor. Kaymakamımızın ilçemizdeki görevi süresi boyunca geçmişte yaşadığımız yoksulluk sıkıntılarımızı bir daha yaşamayacağımıza inanıyor. Devletimizin baba şefkati ile bizleri kucaklayarak devletimizin imkanlarını ailelerimizin ihtiyaçları için kullanarak bizlere yardım elini uzatıp, her sıkıntımız olduğunda hep yanımızda olan kaymakamımızdan Allah razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Kaymakamımız aracılığıyla devletimizin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Biz kendisinden razıyız Allah kendisinden razı olsun inşallah, ailelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın kaymakamımız sayesinde bizler Araban Kaymakamlığı makamını da ilçedeki asıl evimiz olarak biliyoruz’’ diye konuştu.