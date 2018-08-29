Araban Oavsında çiçek ve koza dökülmeleri üreticiyi tedirgin etti

Yapılan incelemelerde ise bazı böcek türlerinin zarar verdiği pamukta, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak ve soğuk havalar nedeniyle dökülmelerin yaşandığı belirlendi

Tekstil, yağ ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok sektörün hammadde gereksinimini karşılayan, oluşturduğu istihdam ve katma değer ile hem ülke hem de ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayan Arabanlı pamuk üreticileri, aniden başlayan çiçek ve koza dökülmeleri nedeniyle kara kara düşünüyor.

Yazın sıcak aylarda büyük emekler sonucu yüksek maliyetlerle yetiştirilen ve beyaz altın olarak bilinen pamukta bu yıl gerçekleşen tehlikeli hastalık nedeniyle zor duruma düşün üreticiler, pamuktaki çiçek ve koza dökülmelerinin önlenmesi için üreticiler yetkililerden yardım bekliyor.

Üreticilerin Araban Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne de başvurması üzerine Araban Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürü Vekili ve Ziraat Mühendisi Kerim Yavuz, Araban Ovasındaki pamuk ekili alanlarda inceleme yaptı.

Böceklerin pamuğa zarar verdiği belirlendi

Yaklaşın 28 bin dönüm pamuk ekili alanın bulunduğu Araban Ovasındaki incelemelerde ise Körhacıobası kırsal mahallesi ve Karapınar mevkisindeki bazı pamuk ekili arazilerde yaprak piresi, Empuasca ve Lygus böcekleri tespit edildi. Belirlenen böcek türlerinin pamuğa zarar verdiğini anlatan Yavuz, dökülmelerin ise sıcak ve soğuk havalardan kaynaklandığını anlatarak, "Zararlı böceklerden etkilenen pamuk tarlalarında üreticiler ile görüşerek ilaçlı mücadelenin gece geç saatlerde karanlık ortamda yapılması önerisinde bulunuyoruz. Havaların gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve akşamları da soğuk geçmesine bağlı olarak bazı pamuk ekili alanlarda pamuk çiçekleri ile kozaların dökülmesine neden olmuş’’ dedi.

28 bin dönümden 14 bin ton pamuk bekleniyor

Müdür Vekili Yavuz, geçmiş yıllarda bir dönüm pamuk ekili alanda yaklaşık 500 kilogram verim alındığını hatırlatarak, Araban Ovası’nda bulunan yaklaşık 28 bin dönüm araziden bu yıl yaklaşık toplam 14 bin ton ürün beklendiğini kaydetti. Hedeflenen rekoltenin tutturulması için pamuğun zararlılardan krunması gerektiğini hatırlatan Yavuz, hemen zararlılarla mücadele başlatılacağını ifade etti.