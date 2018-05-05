Araban Ovasında yeşil sarımsak hasadı başladı

Sarımsak üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak, yeşil firik sarımsak hasadı yapan üreticilere yüksek rekolte ve tarım işçilerine de kolay gelsin temennisinde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Araban Ovası’nda yeşil firik sarımsak hasadının başladığını belirterek, Türkiye’nin en kaliteli sarımsağının Araban Ovası’nda yetiştiğini söyledi. Doğan, Araban Ovası’nda dikimi gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin dönüm sarımsak dikili alanın tahminen 10 bin dönüm civarında, 2018 yılının ilk yeşil firik sarımsak hasadında başlandığı belirtti.

Doğan, ’’Bu yıl Araban Ovası’nda dikimi gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin dönüm civarında kalitesiyle meşhur Araban Sarımsağı dikili alanın tahminen 10 bin dönümlük alanında gerçekleştirilen 2018 yılının ilk yeşil firiklik hasadında üreticilerimiz bir dönüm tarlada yaklaşık 5 ton yeşil firik sarımsak ürünü elde ediyor. Yeşil firik sarımsağın bir kilosu tarlada 1 lira ile, 1 lira 50 kuruş arasında değişen fiatlarda alıcı bulduğunu söyleyen Doğan, önümüzdeki on gün içerisinde de yaklaşık 10 bin dönüm civarındaki sarımsak ekili alanda da kuru sarımsak hasadına başlanacak" dedi.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Kazım Üstündağ da, ’’2018 yılı sarımsak dikimi döneminde Araban Ovası’ndaki Kaba Sakız mevkinde bulunan tarlalarımın bir bölümü olan 120 dönümlük kendime ait araziye dikimini yaptığım sarımsağın yeşil firik sarımsak olarak hasadına başladım. Araban Ovası’nda yetişen ve verimli topraklarımızda ürettiğimiz sarımsağın kalitesinin ünü artık yurt genelini aştı. 2018 yılı yeşil firik sarımsak hasadına başladığım bir dönüm arazide yaklaşık 5 ton civarında ürün alıyorum. Arabanlı sarımsak üreticileri olarak hasadına başladığımız yeşil firik sarımsağın bir kilosunu tarlada 1 lira ile, 1 lira 50 kuruş civarında değişen fiyatlarda ülkenin değişik bölgelerinden ilçeye sarımsak almak için gelen tüccarlara satıyoruz’’ diye konuştu.