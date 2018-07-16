Araban’da 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’

yıl dönümü Gaziantep’in Araban ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma programları düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimi karşısında destan yazan Türk Milleti’nin ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak kutlandığı yıldönümü nedeniyle Araban ilçesinde Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, şehitleri anma programları ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

programa, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emre Yüce, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, daire amirleri, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile vatandaşların katılımıyla sabah saatlerinde Araban ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz’ın buradaki Kur’an-ı Kerim tilaveti’nin ardından ilçe protokolü ilçe merkezi ve kırsalındaki şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Etkinlikler kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezindeki Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde öğle namazına müteakip şehitler için hatim indirildi. Yüzlerce vatandaş akşam saat 21:00’da etkinliklerin yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde bir araya geldi.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ilçe halkına yaptığı konuşmada 15 Temmuz günü FETÖ Terör Örgütü’nün kanlı darbe günü Türk halkına yaptığı kanlı saldırılardan bahsederek,’’FETÖ Terör Örgütünün kanlı darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz tarihinde Araban İlçe Jandarma Komutanı görevinde bulunan Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç yine o zaman da Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde toplanan vatandaşlarımızla birlikte kanlı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını kutlarken beni telefon ile arayarak, bana darba girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği bir darbe girişimi olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisindeki hain bir grup tarafından düzenlendiğini belirten Yüzbaşı Kılıç, hainlerin girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını müjdesini bize veren İlçe Jandarma Komutanlığı olarak ilçe halkımızın yanındayız diye açıklamada bulunarak demokrasiye desteklerini belirtti. Allah ondan razı olsun. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ellerine Türk bayrağı alıp canlarını hiçe sayarak kendilerini tankların paletleri altına atan ve kurşunlara göğüs gererek bu vatan için şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyor ailelerine de başsağlığı, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum’’dedi.

Araban Belediyesi tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara tatlı, dondurma ve su ikram edildi. Ayrıca, Araban Belediyesi Meclis Üyelerinden ilçede çiftçilik yapan Haci Çalışkan da kendi tarlasında yetiştirdiği bir traktör römorku dolusu Araban karpuzu ikram etti.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, ’’FETÖ Terör Örgütünün kanlı darbe girişimi sırasında Araban İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç’ın hain darbe girişimi sırasında hainlerin yanında yer almayarak halkın yanında olan ve ilçedeki görev süresi boyunca da ilçe halkı ile sürekli iyi ilişkiler içerisinde olduğu nedeniyle Mülki Amiri Araban Kaymakamı Emin Bağlı olarak ben ve Adli Amiri Araban Cumhuriyet Savcısı olarak da Mehmet Emre Yüce tarafından başarı belgesi ile ödüle laik gördüğümüz Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç’a yeni görev yeri olan Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

15 Temmuz 2016’da yaşananların görsellerin sunumu yapılarak devam eden program gece saat 00:20’de camilerde okunan sala ile son buldu.