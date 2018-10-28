Araban'da 29 Ekim coşkusu

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Cumhuriyetin 95'inci yıl dönemi nedeniyle düzenlenen törene, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daire amirleri, ilçe merkezindeki okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program sonunda ise, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, makamında tebrikleri kabul etti.