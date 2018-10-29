Araban'da 29 Ekim coşkusu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programına günün önem ve anlamını belirten konuşmalarla sürdü. Araban Kaymakamı Emin Bağlı, konuşmasında, "Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. 15 Temmuz'da olduğu gibi Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimizin gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından devam eden program ilçe merkezindeki okulların öğrencileri tarafından şiirler okundu. Öğrencilerin oluşturduğu oratoryo ve koro çalışmasının da yer aldığı program, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile sona erdi.

Kutlama programına Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın yanı sıra Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban İlçe Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Ünverdi, Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay, Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behcet, Araban SHM Müdürü Murat Tilki, Arabanlı şehit aileleri, Arabanlı gaziler, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.