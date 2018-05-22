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22 Mayıs 2018 14:55

Araban’da arpa ekili arazide anız yangını korkuttu

Gaziantep’in Araban ilçesinde arpa tarlasında çıkan anız yangını korkuttu.

Araban’da arpa ekili arazide anız yangını korkuttu

22 Mayıs 2018 14:55


Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Yolveren kırsal Mahallesi Çiğdemli mevkinde hasadına yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Yolveren kırsal mahallesi Çiğdemli mevkiinde hasadı yapılan yaklaşık 40 dönümlük arpa ekili arazide anız yangını çıktı. Hızla yayılan alevler, çevresindeki arpa ve buğday ekili arazilerin sahiplerine korkulu anlar yaşattı. Yangını fark eden bölgedeki çiftçiler hemen itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekiplerinin anında müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı.




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