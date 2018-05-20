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20 Mayıs 2018 14:09

Araban’da arpa hasadı buruk başladı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan ve Güneydoğunun tahıl ambarı Araban ovasında yaklaşık 20 bin dönüm arpa ekili alanda 2018 yılının ilk arpa hasadı buruk başladı.

Araban’da arpa hasadı buruk başladı

20 Mayıs 2018 14:09


Araban ovasındaki susuz kuru tarım yapılan bölgelerde başlayan arpa hasadında rekolte düşük. Kuru tarım yapılan alanlarda arpa hasadına başlayan çiftçiler, bir dönüm arpa da 2017 yılı hasat döneminde ekili alanda 400-450 kilogram arpa hasat ederken, bu yıl bir dönüm arpa hasadında 250-300 kilogram verim aldıklarını söyledi. Kuru tarım yapılan alanlardaki arpa üretimindeki rekolte düşüklüğü çiftçileri üzdü.


Araban ovasında susuz kuru tarım yapılan bölgelerde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan,’’Geçen yıl çiftçilerimiz bir dönüm arpa ekili alanda 400-450 kilogram verim alırken bu yıl aynı bölgelerdeki arpa ekili alanlarda dönüme 250-300 kilogram verim alıyor. Nisan ayının son haftasına kadar Araban’da beklenen yağışların gerçekleşmemesi yüzünden kuru tarım yapılan alanlarda rekolte düşük” dedi.


Doğan incelemelerinin ardından Arabanlı çiftçi Alper Çoban ile görüştü. Çiftçi Çoban, Arabanlı çiftçiler olarak bu yıl arpa hasadındaki rokelte düşüklüğü sebebi ile çiftçilerin üzgün ve mağdur olduklarını dile getirdi.




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