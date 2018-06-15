Araban’da bayramlaşma

Bayramlaşma törenine Araban İlçe Kaymakam’ı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Mekik, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, GASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanı Süleyman Kasney, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Özdemir, tüm Arabanlıların Ramazan Bayramını kutlayarak, Ramazan ayında tutulan oruçlar ve yapılan ibadetlerin kabulünü temenni etti.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayramlaşma programının ardından Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in Karapınar Su Gözü Mesire Alanında verdiği yemeğe katıldı. Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yemek programında da vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.