Araban’da bayramlaşma programı

Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda düzenlenen programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Araban İlçe Kaymakamı Emin Bağlı, ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe merkezi ve kırsalındaki mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan tüm Arabanlıların Kurban Bayramını kutlayarak, kesilen kurbanların kabul olması ve tüm Arabanlıların sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmesini temenni etti. Milletvekili Erdoğan ise, tüm bölge halkının bayramını kutlayarak, ilçe için önemli olan Çat Boğazı ve Harmancık Barajlarının da mutlaka yapılacağını kaydetti. Erdoğan,’’Çetintepe Barajı Çat Boğazı ve Harmancık Barajlarını belemek için yapılıyor. Adıyaman Gölbaşı projesi olan Çetintepe Barajında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çetintepe Barajı tamamlandığında burada biriken su Çat Boğazı ile Harmancık Barajları beslenecek. TBMM şu anda tatilde, tatil bitip Meclis açıldığında benim ilk işim Çat Boğazı ve Harmancık Barajlarının ihalesinin yapılması için girişimlerimi başlatmak olacaktır" diye

Milletvekili Erdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayramlaşma programının ardından Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in Karapınar Su Gözü Mesire Alanında düzenlediği programa katıldı. Programda, ilçe protokolü ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.