Araban'da ders zili çaldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. İlçe genelindeki 49 okulda 7 bin 903 öğrenci çalan ilk ders ziliyle birlikte ders başı yaptı.

Araban Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen, okul müdürlerinin de katıldığı programda Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından çelen sunumunun yapılması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan yaptı.

Çelenk programının ardından ilçe merkezindeki 2 idareci, 15 öğretmen ve 430 öğrencisi bulunan Dumlupınar İlkokuluna giden Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve okul idaresi okul girişinde karşıladı. Okul girişinde 1 kız, bir erkek öğrencinin Kaymakam Bağlı'ya çiçek takdiminin ardından Kaymakam Bağlı, okulda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve Okul Müdürü İsmet Karaboğaz'dan okuldaki idareci, öğretmen ve öğretmenler ile okulun fiziki yapısı hakkında bilgiler alarak, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının tüm Türkiye ve Araban ilçesine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni eğitim öğretim dönemini başlattı.