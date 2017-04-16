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16 Nisan 2017 23:39

Araban’da evet sevinci

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney’den, ilçedeki seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından seçmenlere teşekkür etti.

Araban’da evet sevinci

16 Nisan 2017 23:39


Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum seçimlerinde Araban ilçesinde yüzde 66,8 oranında ’Evet’ çıkması nedeniyle Ak Parti Araban İlçe Teşkilatında tebrikleri kabul etti. Özdemir ve Kasney, ilçe merkezi Gaziantep Caddesinde Recep Tayip Erdoğan Parkı önündeki toplanan vatandaşlara hitaben yaptıkları konuşmasında, ise destek nedeniyle teşekkür etti.


Kasney, "İlçemizdeki toplam 19 bin 831 seçmenimizin, 16 bin 213’ü anayasa değişikliğinin oylandığı referandum halk oylamasında sandık başına giderek 10 bin 828 ’Evet’, 5 bin 385 ’Hayır’ oyu ile yüzde 66,8 oy oranı ile yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ı oylarınız ile destekleyerek ilçede bir numara yaptınız. Siz değerli Arabanlı hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.


Belediye Başkanı Özdemir ise, "İlçemizdeki toplam 19 bin 831 seçmenimizin, 16 bin 213’ü anayasa değişikliğinin oylandığı referandum halk oylamasında sandık başına giderek, 10 bin 828 ‘Evet’, 5 bin 385 ‘hayır’ oyu ile bu seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın yanında dimdik durduk. Verdiğiniz o temiz ve helal oylarınızla yüzde 66,8 oranını yakaladık. Artık Avrupa bizden korksun. Türkler geliyor. 15 Temmuz’un nöbetçileri ve 16 Nisan’ın evet’çileri olan siz Arabanlı hemşehrilerimizi unutmayacağız. Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum seçimlerinde, hayır Hayır oyu kullananlar da bizim kardeşimizdir. Ama,‘Teröristler’ asla. Aylardır, bizimle birlikte ilçe merkezi ve ilçe kırsalında yaptığımız anayasa değişikliği referandum halk oylaması çalışmalarımızda gece ve gündüz demeden aralıksız çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.




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