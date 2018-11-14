Gaziantep'in Araban ilçesinde ezan okuma kursu verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet İçi Eğitim Projesi kapsamında Gaziantep İl Müftülüğü ve Araban İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Araban'da ezan okuma kursu düzenlendi. Gaziantep Şahinbey Mehmet Tahmazoğlu Cami İmam-Hatibi rehber öğretici Abdurrahman Zorlu tarafından 15 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında Araban'daki camilerde görev yapan 15 imam-hatip ve müezzin kayyıma, ezan okuma eğitimi verildi. Kursu başarıyla bitirerek birinci olan ilçe merkezindeki Sa'd Bin Ebi Vakkas Hz. Cami İmam-Hatibi Sabri Yusufoğlu, ikinci olan İmam-ı Gazali Cami İmam-Hatibi Mehmet Korkmaz ve üçüncü olan Aşağı Karavaiz Cami İmam-Hatibi Yasin Baka'ya ise başarı belgeleri, Araban Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törenle verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende kursiyerler, katılım ve başarı belgelerini Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman'ın elinden aldı.

Törene Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, ilçedeki camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımların yanı sıra Araban İmam-Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.