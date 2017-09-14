Araban’da güven tazeleyen Kamil Murat Kasney, mazbatasını aldı

Olağan Kongresine katılan 361 delegenin tamamının oyunu alarak AK Parti Araban İlçe Başkanlığına ikinci kez seçilen Kamil Murat Kasney İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Canan Candemir, Şamil Tayyar, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel’in katıldığı Araban 6. Oğlan İlçe Kongresinde 361 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez başkan seçilen Murat Kamil Kasney, mazbatasını aldı. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu ve yeni yönetimle birlikte gittiği İlçe Seçim Kuruluna giden Kasney’e mazbatası teslim edildi.

Kasney Başkanlığındaki ilçe teşkilatının yeni yönetimi Vakkas Özdemir, Müslüm Ömeroğlu, Celal Doğan, Cumali İlik, Seçkin Koca, Talip Kanoğlulları, Vakkas Sarıkaya, Ergün Şimşek, Hamit Karabağ, Bekir Gümüş, Halil Karademir, Mehmet Işık, Zehra Yılmaz ve Emine Karademir’den oluştu.