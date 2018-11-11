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Araban'da güz balı sağımı başladı

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsalında toplam 2 bin 500 kovanda güz balı sağımına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında toplam 2 bin 500 kovanda güz balı sağımına başlandı. Bereketli bir dönem geçiren arıcılar, yaklaşık 4 ton bal almayı hedefliyor.


Araban ilçesinde 2 bini fenni, 500'ü de kara kovan olmak üzere toplam 2 bin 500 kovanda bal sağımına başlandı. Karadağ eteğinde yer alan zahter, meşe, üçgül, çiğdem, keber, pamuk gibi faydalı bitkilerin özlerinden elde edilen balın kilosu ise ortalama 100 TL'den satışa sunuluyor. Bal üretiminin de yaygınlaşmaya başladığı ilçedeki arıcılar, bal rekoltesinde sezona iyi başlamanın sevincini yaşıyor.


Yaklaşık 7-8 yıldır arıcılık yaptığını belirten Mehmet Demir, "Şu ana kadar fenni kovanlarla yaptığım arıcılığı bu yıl ilk defa 10 adet sepet kara kovan ile genişlettim. Bu yıl ilk defa üretimine başladığım sepet kara kovan balının ilk günkü güz balı sağımında toplam 50 kilogram doğal bal aldım. 70 adet fenni kovanda da 400 kilogram olmak üzere toplam 450 kilogram doğal bal aldım" dedi.


Sepet kara kovan ile birlikte toplam 80 bal kovanı bulunduğunu kaydeden Demir, "Yıl içerisinde fenni kovanlarda iki defa bal sağımı yaptım. Şimdi de bu yıl ilçede ilk defa üretimine başladığım sepet kara kovanda da yılda bir defa doğal güz balı sağımı yapıyorum. Her yıl sağımdan önce doğal bal siparişlerini alıyorum. Arılar Karadağ'ın eteklerindeki temiz havada yetişen bitki örtüsünden, değişik çiçeklerden besleniyor. Biz de doğal balı gönül rahatlığıyla satmanın ve ailemizi bu işten geçindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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