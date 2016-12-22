Araban’da kar sevinci

Araban’da kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gaziantep’in Araban ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ve ilçe merkezi ile kırsalında etkili olan kar yağışı,kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı kente, Recep Tayyip Erdoğan Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışına en çok, yaklaşık 4 bin nüfusu ile ilçenin en büyük mahallesi olan ve Antep fıstığı üretim merkezi konumundaki ilçeye bağlı Elif Mahallesindeki üreticiler sevindi. Son yılların en kurak geçen yaz dönemi nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiler, son yağış ile birlikte toprağın suya doyum oranına ulaşabileceğini belirtti.