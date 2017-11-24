Araban’da Öğretmenler Günü Kutlaması

Araban ilçesinde bulunan Hükümet konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakma ile başlayan töre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelengi Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, Araban Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Abdulkadir Cihan Çakı, Araban Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Sülü, Araban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Orhan Durmuş, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, daire amirleri katıldı.

Araban Kaymakamlığı Konferans Salonunda devam eden kutlamalarda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin okuduğu şiirlerin ardından program sona erdi.

Buradaki programa ize Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emre Yüce, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Abdulkadir Cihan Çakı, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Sülü, Araban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Orhan Durmuş, Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, daire amirleri, STK Temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.