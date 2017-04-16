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16 Nisan 2017 13:44

Araban’da seçim heyecanı

Gaziantep’in Araban ilçesinde oy kullanma işlemi sürüyor.

Araban’da seçim heyecanı

16 Nisan 2017 13:44


Araban ilçesinde sabah saat 07:00’de başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki seçmenler sabah erken saatlerde seçim merkezlerine gelerek oylarını kullanmaya başladı.


Araban ilçesinde yaşayan 19 bin 853 seçmen, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki seçim merkezlerine kurulan 79 sandıkta sabah saat 07.00’dan başlayan anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması sandıkların kapanması ile açılmasıyla son bulacak.


Araban Kaymakamı Emin Bağlı, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki seçim merkezlerini tek tek gezerek oy kullanma işlemlerini ve seçim merkezleri çevresindeki alınan emniyet tedbirlerini kontrol ediyor.




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