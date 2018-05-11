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11 Mayıs 2018 17:27

Araban’da tarihi İç Kale Cami 60 yıl sonra ibadete açıldı

Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi İç Kale Cami restore edilmesinin ardından 60 yıl sonra ilk kez ibadete açıldı.

Araban’da tarihi İç Kale Cami 60 yıl sonra ibadete açıldı

11 Mayıs 2018 17:27


Araban İlçesinde restore edilerek 60 yıl sonra ilk kez ibadete açılan Camide, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet Araban ilçesinde vatandaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı. Gaziantep’in Araban ilçesinde 1950’lili yılların son dönemine kadar kullanılan tarihi İç Kale Cami, yerleşim yerlerine olan uzaklığı nedeniyle yaklaşık 60 yıldır kullanılmıyordu. Tarihi Caminin yeniden ibadete açılması için AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucu, Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresi Kültür Varlıkları Fonundan ayrılan 760 bin TL kaynak para ile 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla 60 yıl aradan sonra ibadete açılan tarihi cami, Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi iş birliğiyle organize edilen yemekli törene müteakiben Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in yaptığı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ibadete açıldı. Camide Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet vatandaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı.


Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Müftüsü Hasan Ateş, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, il ve ilçe müdürleriyle vatandaşlar katıldı.




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