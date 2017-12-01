Araban’da yoğun sis

Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Araban ilçesinde akşam geç saatlerden itibaren yoğun sisin etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü. İlçe merkezi ve kırsalında trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Araban-Gaziantep karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanırken, ulaşım güçlükle sağlanabildi.

İlçe merkezi, ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde gece boyunca etkili olan ve sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini arttırdı