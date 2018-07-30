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30 Temmuz 2018 11:02

Arabanlı Esnaflar Kızılin Kanyonunda Stres Attı

27-29 Temmuz Geleneksel esnaf sahresi uygulamasında Arabanlı esnaflar kepenk kapatıp Fırat Nehri’ndeki Kızılin Kanyonunda stres attı.

Arabanlı Esnaflar Kızılin Kanyonunda Stres Attı

30 Temmuz 2018 11:02


27 Temmuz Cuma günü başlayıp Pazar günü sona eren üç günlük esnaf sahresi tatili için kepenk kapatan Arabanlı esnaflar, üç günlük esnaf sahresi tatilini Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde geçirdi. Esnaflar, Fırat Nehri’nin sağ ve solunda oluşturduğu ve dağlara oyulmuş mağara odalar bulunan gizemli Kızılin Kanyonunda tatilin tadını çıkardı.


Esnaf, Kızılin köyü halkı tarafından ‘’Abıdeş Mağarası, Gelin Mağarası, Kireçlik Mağarası, Koca Mağara’’ adıyla anılan 4 katlı içerisinde birbirine bağlı odaların bulunduğu mağaralar ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kızılin Kanyonunda yıl boyunca süren iş yoğunluğunu ve bunaltıcı aşırı sıcaklığın verdiği stresten uzak üç gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.



Fırat Nehri’nin kendine özgü güzellikleri bulunduğunu, bunlardan birinin de kanyonlar olduğunu belirten Kızılin köyü sakinlerinden Kurtuluş Akalın, Ramazan Biricik ve Mehmet Biricik,’’Fırat Nehri 4 kutsal kitapta ‘Cennet Irmağı’ diye adlandırılıyor. Kızılin Kanyonundaki onlarca mağaradan olan ve yöre halkının ‘Abuleş Mağarası’ olarak anılan bölümünde muhtemelen ilk çağdaki insanların kötülüklerden ya da vahşi hayvanlardan korunmak için yaptığı tahmin edilen çok sayıda biri birine bağlantılı olan ve günümüze kadar sağlam olarak kalmış odalar var" diye konuştu.


Kızılin Kanyonunu ziyaret etmeyi düşünen doğa severlerin Besni ilçesine bağlı Kızılin köyündeki Fırat Nehri kıyısına gitmeleri gerektiğini vurgulayan Akalın, buradan da sadece teknelerle ulaşım sağlandığını sözlerine ekledi.




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