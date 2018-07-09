Arabanlı fıstık üreticilerinin yüzü yüksek rekolte ile gülecek

Arabanlı Antepfıstığı üreticileri bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Araban ilçesindeki Antepfıstığı bahçelerini gazetecilerle birlikte gezen Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Araban ilçesinde 112 bin 650 dönümlük alanda Antepfıstığı üretimi yapıldığını ifade eden Doğan, 2018 yılı hasat döneminde son yılların en yüksek ürün rekoltesiyle altın yılını yaşamasını beklediklerini söyledi.Üreticilerin önceki yılda yaşadıkları zararı bu yılki rekolte ile telafi etmeyi planladığını da vurgulayan Doğan,’’2018 yılı Antepfıstığı hasadında yüksek rekolte beklentisi var. Bir önceki ’yok’ yılı ile büyük sıkıntı yaşayan üreticilerin yüzü bu yılki ’var’ yılı ile gülüyor. Beklentilerin çıkmasıyla ürütecilerimizin yüzü gülmeye devam edecek" dedi.

2018 yılı hasat döneminde yüksek rekolte beklediğini dile getiren Araban ilçesi Elif kırsal mahallesi üreticilerinden Sait Fıstıkçı (69) ise "Arabanlı üreticiler olarak bu yıl hasat döneminde dedem ve babamın diktiği bu gün her biri en az yüz yaşında olan ağaçlardan yaklaşık 45-50 kilogram Antepfıstığı hasadı yapmayı bekliyorum. Arabanlı üreticiler olarak bu yılki yüksek rekolteyle Allah’ın izniyle altın yılımızı yaşayacağız. Dedemden babama, babandan de bana kalan Elif mahallesindeki Su Yolu Mevkiindeki Antepfıstığı bahçemden kendimi bildim bileli Antepfıstığı üreticiliği yapıyorum ilk defa bu yıl yüksek rekolte alarak yüzüm gülecek" diye konuştu.