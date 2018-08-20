Arabanlılar mezarlıklara akın etti

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde Araban ilçe merkezi ve kırsalında ikamet eden vatandaşlar, sabah erken saatlerde geleneksel mezarlık ziyareti için mezarlığa akın etti. Bayram Arifesinde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret geleneğini ilçe tarihinden bu yana sürdüren vatandaşlar, sevdikleri ve Arabanlı Şehitlerin mezarı başında dua okudu. Mezarlık ziyaretinde bulunarak yakınlarının mezarlarının çevresini temizleyen Arabanlı vatandaşlar, daha sonra sevdiklerinin mezarlarının üstünde ve çevresindeki çiçek ve ağaçları gözyaşları içinde suladılar. Mezar başında hayatını kaybetmiş olan sevdikleri için Yasin-i Şerif okuyan vatandaşlar ilçe mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret ederek Arabanlı şehitlerin mezarları başında dualar ettiler.

Mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlar, mezarlık önünde bekleyen çocuklara şeker dağıttı.