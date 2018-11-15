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Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Gaziantep’te aracıyla uyuşturucu ticareti yapan M.

Gaziantep'te aracıyla uyuşturucu ticareti yapan M.S isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanırken, şahsın aracında 375,3 gram esrar, 13,1 gram metamfetamin, 27 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi bulundu.


Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S. isimli şüpheli şahsın araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilmiş ve şahıs yapılan operasyonla Fıstıklık mahallesi Fıstıklık parkı yanında yakalanarak göz altına alındı.


Şüpheli şahsın aracında yapılan aramalarda, satışa hazır folyolara sarılı vaziyette toplamda 375,3 gram esrar, 13,1 gram metamfetamin, 27 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.

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