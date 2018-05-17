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17 Mayıs 2018 11:40

Arap dünyasına ihraç edilen firik için hasat sezonu başladı

Arap dünyasına ihraç edilen ve Güneydoğunun tahıl ambarı olan Araban ovasında yetişen firik için hasat sezonu başladı.

Arap dünyasına ihraç edilen firik için hasat sezonu başladı

17 Mayıs 2018 11:40


Güneydoğu’nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği Araban ovasında makarnalık sert buğdaydan yapılan firik bulgurunun 2018 yılı sezonu başladı. Arap dünyasına ihracatı yapılan firik için hasat dönemini başlatan Araban ilçesi çiftçilerinden Hacı Kahraman, "Güneydoğu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının üretildiği Araban ovasında üretilen firik ilçenin iklim şartlarının uygunluğu sebebiyle sadece Araban’da üretiliyor. Firik, Arap ülkelerinden Gaziantep’e gelen tüccarlara Gaziantep’teki komisyoncuların aracılığı ile satılıyor. Özellikle Arap ülkelerine ve yurt geneline yapılan satıştan elde edilen gelir ile hem ülke, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.


Kahraman, Araban ilçesindeki iklim uygunluğu nedeniyle Araban ovasına has özel bir ürün olan firik için, bölge çiftçileri olarak bu güne kadar yeterli tanıtımın yapılmadığını da belirterek, yetkililerden ilçede firik festivali yapılmasını istediklerini belirtti.




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