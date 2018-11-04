Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde çıkan arazi kavgasında, 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Olay, Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre askeri personel olan Nihat E. (25) ortak olduğu Mehmet Arif Uyanık (22) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Nihat E., tartışmanın ardından Uyanık'ı silahla vurdu.

Yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi.

Öte yandan, olayın zanlısı Nihat E.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.