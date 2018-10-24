Arazi yolları açıldıkça çiftçinin yüzü gülüyor

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik başlatılan arazi yolları açma çalışmaları kapsamında Atalar Mahallesinin tüm arazi yolları açılacağı belirtildi.

Bugüne kadar yüzlerce kilometre arazi yolu açarak kırsal bölgede bulunan mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Şehitkamil Belediyesi, merkez mahallelere sağladığı tüm hizmetleri kırsalda bulunan mahallelere de sağlamayı sürdürüyor.

Atalar Mahallesine daha önce yaptığı sosyal tesis, kilit taşı gibi hizmetlerle vatandaşın takdirini kazanan Şehitkamil Belediyesi, çiftçinin üretimini arttıracak arazi yolu açma çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmalar tamamlandığında Atalar Mahallesinin tüm arazi yolları açılmış olacak. Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

“Ekinlerimizi rahatlıkla toplamaya başladık”

Yapılan hizmetlerin önemine işaret eden mahalle sakini Ali Aslan, “Mahallemizde taziye evimiz yoktu. Mahallemize çok nitelikli bir taziye evi yapıldı. Eskiden çamurun içinde taziye ziyaretlerimizi ağırlamak zorunda kalıyorduk. Çok büyük sorun yaşıyorduk. Başkanımız sağ olsun mahallemize güzel bir taziye evi yaptı. Mahallemizin kilit taşı noksandı. Yollardan çamurdan dolayı geçemiyorduk. Sokaklarımızın tamamı kilit taşı yapıldı. Arazi yolları sorunumuz vardı. Şehitkamil Belediyemizden görevlendirilen ekipler, 45-50 günden bu yana mahallemizde arazi yollarımızın açılması için çalışma yürütüyor. Açılan arazi yollarından arabalarımız, traktörlerimiz ile rahatlıkla geçebiliyoruz. Ekinlerimizi rahatlıkla toplamaya başladık. Yapılan çalışmalarla birlikte çok güzel yollarımız oluyor. Çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın işi gücü rast gitsin. Atasına, dedesine rahmet” dedi.

“Çalışmalar bizi ziyadesiyle mutlu etti”

Mahalle sakini Hüseyin Yılmaz da yapılan yatırımlar sayesinde mahallelerinin güzelleştiğini söyledi. Yılmaz, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz. Taziye evimiz yapıldı, kilit taşlarımız yapıldı. Şimdi de arazi yollarımız açılıyor. Bu çalışmalar bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Daha önce çamurdan, çaylaktan çıkamıyorduk. Traktörlerimiz ne tarlalara gidebiliyordu ne de biz çamurdan evimize gidebiliyorduk. Şimdi yapılan çalışmalarla bu sorunlar çözüldü” diye konuştu.