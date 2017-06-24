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24 Haziran 2017 14:44

Arefe gününde mezarlıklar doldu

Gaziantepliler Arefe gününde yakınlarına dua etmek için mezarlıkları ziyaret etti.

Arefe gününde mezarlıklar doldu

24 Haziran 2017 14:44


Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi kabristan ziyaretine giden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederek, mezar bakımı yaptı.


Gaziantep’te her Bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı Arifesinde de Asri Mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı.


Mezar ziyareti esnasında mezarlık çevresi özel araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti. Mezarlığın önünde ise, seyyar satıcılar mesken tuttu. Seyyar satıcılar, yoğun kalabalıktan memnun olduklarını işlerinin iyi olduğunu söyledi.




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