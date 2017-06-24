Arefe gününde mezarlıklar doldu

Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi kabristan ziyaretine giden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederek, mezar bakımı yaptı.

Gaziantep’te her Bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı Arifesinde de Asri Mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Mezar ziyareti esnasında mezarlık çevresi özel araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti. Mezarlığın önünde ise, seyyar satıcılar mesken tuttu. Seyyar satıcılar, yoğun kalabalıktan memnun olduklarını işlerinin iyi olduğunu söyledi.