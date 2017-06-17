Arkadaş kurşunu kurbanı gencin asker olduğu ortaya çıktı

Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesinde yaşanan olayda 27 AB 109 plakalı araç içerisinde bulunan Metin Kabakoğlu (21), İÜ. ve İ.T. isimli arkadaşlar, yanlarındaki tabanca ile şakalaşırken, silah ateş almış, olayda Metin Kabakoğlu’nun göğsünden vurularak yaralanmıştı. Ağır yaralanan Metin Kabakoğlu, araçla arkadaşları tarafından götürüldüğü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

3 ay askerliği kalmıştı

Olay sonrası Metin Kabakoğlu’nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bugün yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Kabakoğlu’nun 9 aylık asker olduğu ve 21 günlük hava değişimine geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen baba Cengiz Kabakoğlu, Ankara’da topçu olarak askerlik yapan oğlunun, 3 ay askerliğinin kaldığını ve hava değişimi için geldiği izninin son gününde başına bu olayın geldiğini ifade etti.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Kabakoğlu’nun arkadaşları İ.Ü. ve İ.T. ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.