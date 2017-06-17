Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 15:25

Arkadaş kurşunu kurbanı gencin asker olduğu ortaya çıktı

Gaziantep’te önceki gün arkadaşları ile araç içerisindeyken ateş alan tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Metin Kabakoğlu’nun hava değişimine gelen 9 aylık asker olduğu ortaya çıktı.

Arkadaş kurşunu kurbanı gencin asker olduğu ortaya çıktı

17 Haziran 2017 15:25


Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesinde yaşanan olayda 27 AB 109 plakalı araç içerisinde bulunan Metin Kabakoğlu (21), İÜ. ve İ.T. isimli arkadaşlar, yanlarındaki tabanca ile şakalaşırken, silah ateş almış, olayda Metin Kabakoğlu’nun göğsünden vurularak yaralanmıştı. Ağır yaralanan Metin Kabakoğlu, araçla arkadaşları tarafından götürüldüğü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



3 ay askerliği kalmıştı


Olay sonrası Metin Kabakoğlu’nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bugün yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Kabakoğlu’nun 9 aylık asker olduğu ve 21 günlük hava değişimine geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen baba Cengiz Kabakoğlu, Ankara’da topçu olarak askerlik yapan oğlunun, 3 ay askerliğinin kaldığını ve hava değişimi için geldiği izninin son gününde başına bu olayın geldiğini ifade etti.


Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Kabakoğlu’nun arkadaşları İ.Ü. ve İ.T. ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!