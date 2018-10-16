Gaziantep'te bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan ve babasını küçük yaşta kaybeden Hüseyin A.(25), en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Aynı mahallede yaşayan arkadaşlar, simit fırınında karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Hüseyin A, elindeki bıçakla Mehmet Kara'yı ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan yaralı, daha sonra ise Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçtı

En yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Hüseyin A, ise olayın hemen ardından kaçarak, kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen Mehmet Kara'nın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.